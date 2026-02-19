Netflix ha annunciato il ritorno di Thomas Shelby con il nuovo film “Peaky Blinders – The Immortal Man”. La conferma arriva con il rilascio del trailer ufficiale, che mostra Shelby impegnato in un’operazione rischiosa a Birmingham. La banda più famosa della città si prepara a riunirsi per affrontare nuove minacce nel marzo prossimo. Gli appassionati possono già vedere le prime immagini di un personaggio che sembra deciso a tutto. La data di uscita si avvicina e i fan aspettano con ansia.

La banda criminale più famigerata di Birmingham tornerà a marzo. Netflix ha svelato il teaser di The Immortal Man, il prossimo film di Peaky Blinders, che seguirà la fortunata serie poliziesca. Il film uscirà in sale selezionate il 6 marzo 2026 e su Netflix il 20 marzo. Si parlerebbe già di un “epico seguito”, con protagonista il mitico Cillian Murphy. Guardiamo il trailer ufficiale del nuovo capitolo della pluripremiata saga gangster. Il gruppo gangster britannico sta per tonare. La storia di Peaky Blinders – The Immortal Man riporta il Premio Oscar Cillian Murphy nel ruolo da protagonista di Tommy Shelby, e oltre a lui ci saranno anche Sophie Rundle che riprenderà il ruolo della sorella di Tommy, Ada Thorne, e Stephen Graham e Ned Dennehy che torneranno rispettivamente nei panni degli alleati della famiglia Shelby, Hayden Stagg e Charlie Strong. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Peaky Blinders – The Immortal Man’: Thomas Shelby sta tornando, Netflix rilascia il trailer ufficiale

Peaky Blinders: The Immortal Man – Tommy Shelby sfida suo figlio nel primo trailer Netflix!Netflix ha pubblicato il trailer di Peaky Blinders: The Immortal Man, il nuovo film che continua la storia di Tommy Shelby.

Leggi anche: Peaky Blinders: The Immortal Man, il film che riporta su Netflix Tommy Shelby

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.