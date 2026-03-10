Pavia Innovation Week | 80 ospiti Nobel e astronauti in 40

Dal 8 all’11 aprile 2026, Pavia ospiterà la prima edizione della Pavia Innovation Week, un evento che coinvolgerà 80 ospiti provenienti da diversi settori, tra cui premi Nobel e astronauti. L’iniziativa trasformerà la città lombarda in un punto di riferimento internazionale per incontri e discussioni su temi di scienza e innovazione. L’evento prevede numerose sessioni e tavole rotonde aperte al pubblico.

La prima edizione della Pavia Innovation Week si terrà dall'8 all'11 aprile 2026, trasformando la città lombarda in un hub internazionale per il dialogo tra scienza e società. Oltre 40 eventi gratuiti accoglieranno più di 80 ospiti, inclusi Premi Nobel, astronauti e scienziati, con l'obiettivo di rendere accessibile l'innovazione al tessuto produttivo locale. L'iniziativa nasce da una collaborazione strategica tra la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Assolombarda, il Comune di Pavia, l'Università degli Studi di Pavia e Principia SpA. Questa sinergia istituzionale punta a creare una piattaforma permanente dove la conoscenza non resta confinata nei laboratori ma entra nella vita quotidiana dei cittadini.