Basket serie B Squali alla pari per 40 minuti contro Pavia
Nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie B interregionale, l’Oleggio Magic Basket affronta Pavia in un match che si decide negli ultimi minuti. I due team rimangono in parità per tutta la partita, con dettagli minimi che fanno la differenza nel punteggio finale. Alla fine, Pavia si impone con un punteggio di 79-72.
Alla pari 40 minuti, dettagli minimi a fare la differenza. Nel posticipo della sesta giornata di ritorno di B Interregionale l'Oleggio Magic Basket cede alla Pallacanestro Pavia 1933 72-79.Squali in campo con Costaglione, Toffanin, Jovanovic, Restelli e Grassi; Pavia con Aprile, Wiltshire, Neri. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Oleggio Basket, gli Squali tornano alla vittoria contro Mago Marnate
Basket, Oleggio in campo contro la corazzata PaviaOleggi Magic Basket in campo per il recupero della sesta giornata di ritorno di B Interregionale: domani, mercoledì 25 febbraio, alle 20.
Contenuti e approfondimenti su Basket serie.
Temi più discussi: Basket serie B, Squali alla pari per 40 minuti contro Pavia; Basket, Oleggio in campo contro la corazzata Pavia; Basket serie B Interregionale Doccia fredda per la Mens Sana Lussazione alla spalla | Nepi out.
Basket serie B, Squali alla pari per 40 minuti contro PaviaNel posticipo della sesta giornata di ritorno di B Interregionale l'Oleggio Magic Basket cede alla Pallacanestro Pavia 1933 72-79 ... novaratoday.it
Serie B - Un tiro allo scadere di Bergamo beffa gli Squali OleggioUn grande vantaggio e poi la rimonta avversaria con un tiro allo scadere che di fatto beffa gli Squali. Nella quinta giornata di ritorno di B Interregionale l'Oleggio Magic Basket cede ... pianetabasket.com
Basket in carrozzina, serie B: #Varese di scena domani a #Trento - facebook.com facebook
Pronti per la 19ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com