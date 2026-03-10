Paura nel tragitto verso scuola a Roma | una 13enne racconta un’aggressione indagini in corso
Una tredicenne ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione mentre si dirigeva a scuola a Roma, nella zona di San Lorenzo. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire i fatti e identificare eventuali responsabili. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle indagini in corso.
Un nuovo episodio di violenza segnalato in strada riporta l’attenzione sulla sicurezza nell’area di San Lorenzo, a Roma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: "Ti stupro", la minaccia a una 12enne scritta nel bagno di una scuola: indagini in corso
