Ti stupro la minaccia a una 12enne scritta nel bagno di una scuola | indagini in corso
Una scuola media della Maremma ha segnalato la presenza di una scritta offensiva nel bagno, contenente la minaccia
La frase "Ti stupro" accompagnata dal nome di una ragazza di soli 12 anni. È la scritta trovata nel bagno di una scuola media della Maremma. In corso le indagini dei Carabinieri, la famiglia della 12enne e l'istituto hanno sporto formale denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
