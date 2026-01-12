Ti stupro la minaccia a una 12enne scritta nel bagno di una scuola | indagini in corso

Una scuola media della Maremma ha segnalato la presenza di una scritta offensiva nel bagno, contenente la minaccia

La frase "Ti stupro" accompagnata dal nome di una ragazza di soli 12 anni. È la scritta trovata nel bagno di una scuola media della Maremma. In corso le indagini dei Carabinieri, la famiglia della 12enne e l'istituto hanno sporto formale denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Minaccia choc a una dodicenne: “Ti stupro”. La scritta nei bagni della scuola

Leggi anche: Ubriaco minaccia una donna: “Concediti o ti stupro”, 45enne arrestato per violenza sessuale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Minaccia choc a una dodicenne: “Ti stupro”. La scritta nei bagni della scuola - La scritta, con il nome della ragazzina presa di mira, nei bagni di una scuola media. msn.com