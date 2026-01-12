Ti stupro la minaccia a una 12enne scritta nel bagno di una scuola | indagini in corso
Un messaggio inquietante scritto nel bagno di una scuola media della Maremma ha suscitato preoccupazione: si tratta di una minaccia rivolta a una ragazza di 12 anni, con la frase
La frase "Ti stupro" accompagnata dal nome di una ragazza di soli 12 anni. È la scritta trovata nel bagno di una scuola media della Maremma. In corso le indagini dei Carabinieri, la famiglia della 12enne e l'istituto hanno sporto formale denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Ti stupro”, la minaccia a una 12enne scritta nel bagno di una scuola: indagini in corso
Leggi anche: Minaccia choc a una dodicenne: “Ti stupro”. La scritta nei bagni della scuola
“Ti stupro”, la minaccia a una 12enne scritta nel bagno di una scuola: indagini in corso - La frase “Ti stupro” accompagnata dal nome di una ragazza di soli 12 anni. fanpage.it
Lo stupro e le molestie sono cose serie. Senza consenso è violenza sempre. Se non abbiamo scelta e siamo in trappola quella è violenza. Se siamo sotto minaccia quella è violenza. Se ci ricattano quella è violenza. Ma anche se prima siamo consenzienti e p - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.