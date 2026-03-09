Paura a Latina uomo tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato

Da fanpage.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Latina, un uomo è stato arrestato dopo aver aperto lo sportello di un'auto nel parcheggio di un supermercato e aver tentato di far uscire un bambino dall’abitacolo. L’individuo ha cercato di rapire il piccolo, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che il gesto si concretizzasse. L’episodio è avvenuto nel corso di una normale giornata di shopping.

Ha aperto lo sportello della macchina, poi avrebbe provato a far uscire il bimbo dall'auto per rapirlo: un arresto a Latina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Paura a Latina: tenta di rapire un bambino nel parcheggio del supermercatoLatina, 9 marzo 2026 – Nella giornata di ieri, la polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un uomo di nazionalità irachena, classe 1992,...

Latina, apre lo sportello di un’auto e tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestatoABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri a Latina, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di nazionalità...

Approfondimenti e contenuti su Paura a Latina uomo tenta di rapire un...

Temi più discussi: Paura a Fondi vicino Latina, 32enne arrestato dopo aver minacciato un uomo e aggredito i carabinieri; Paura in strada: minaccia un uomo con un coltello; Esplosione nella notte distrugge un bar: fermato un uomo di 62 anni; Aggredisce un imprenditore poi assale e minaccia di morte i carabinieri: paura a Fondi.

Apre lo sportello dell'auto e tenta di rapire un bambino: le urla della mamma, il papà lo blocca e lo fa arrestarePaura a Latina nell'area sosta di un supermercato, dove un uomo di 34 anni, iracheno, si è avvicinato a un'auto parcheggiata e ha aperto lo sportello cercando di portare via ... leggo.it

paura a latina uomoLatina, paura nel parcheggio di un supermercato: straniero prova a portare via un bimbo dall’auto, bloccato dai genitoriNel pomeriggio di ieri, 8 marzo, la Polizia di Stato di Latina ha arrestato un uomo di nazionalità irachena, nato ... latinapress.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.