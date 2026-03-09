Paura a Latina | tenta di rapire un bambino nel parcheggio del supermercato

Nella giornata di ieri a Latina, la polizia ha arrestato un uomo di nazionalità irachena, nato nel 1992, accusato di aver tentato di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto immediatamente dopo l’episodio, e l’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato sequestro di persona e di possesso di armi o oggetti atti ad offendere.

Latina, 9 marzo 2026 – Nella giornata di ieri, la polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un uomo di nazionalità irachena, classe 1992, ritenuto responsabile di tentato sequestro di persona e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando la sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino riguardante un possibile tentativo di rapimento all’interno del parcheggio di un supermercato della città. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra volante intervenuti, il richiedente aveva notato un uomo aggirarsi tra le auto in sosta in modo sospetto e, considerandolo pericoloso, lo aveva invitato ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Paura a Caivano, tenta di rapire un bambino in un supermercato: è il secondo caso in pochi giorniL’episodio è avvenuto mentre la donna stava facendo la spesa insieme a un’amica e ai rispettivi figli, di 5 e 8 anni.

Tenta di rapire un bambino in un supermercato: arrestato un 45enne a NapoliAttimi di paura ieri sera a Caivano, in provincia di Napoli, dove un uomo ha tentato di rapire un bambino di 5 anni all’interno di un supermercato.