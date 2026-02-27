Madrid | Sul Museo dei bambini andiamo avanti Le proteste del MuBasta sono un accanimento

A Madrid, le autorità confermano che il progetto sul Museo dei bambini procede, nonostante le proteste del Mu.Basta, che definiscono come un accanimento. Da un lato, ci sono chi sostiene di tutelare l’ambiente, dall’altro, si accusano comportamenti che potrebbero configurare reati ambientali e ostacolare la ripiantumazione delle alberature. La questione rischia di diventare un punto di tensione tra le parti coinvolte.

Lepore: "Sulla sicurezza il governo è vittima della sua stessa propaganda. Basta scaricabarile" Siamo davanti a un paradosso, quello "di chi sostiene di difendere l’ambiente e allo stesso tempo compie probabili reati ambientali e impedisce la ripiantumazione delle alberature”. Così l'assessora alla Sicurezza di Bologna Matilde Madrid commenta le proteste che a Bologna stanno andando avanti da due mesi a opera del comitato Mu.Basta. Questa associazione si sta battendo contro la costruzione di un Museo dei Bambini – acronimo "MuBa", da cui il comitato prende il nome – che si chiamerà "Futura" e che dovrebbe sorgere all’interno del parco bolognese Mitilini Moneta Stefanini nel quartiere Pilastro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

