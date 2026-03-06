Museo dei bambini ruspe di nuovo al lavoro Lepore | Il punto non è se farlo ma come migliorarlo

Le ruspe sono tornate a lavorare nel cantiere del Museo dei bambini e delle bambine al Pilastro a Bologna. Le operazioni di scavo sono riprese dopo un periodo di stop, mentre il sindaco ha dichiarato che l’obiettivo non è decidere se realizzarlo, ma come migliorarlo. La situazione ha portato a un nuovo intervento di movimentazione del terreno nel sito.

Bologna, 6 marzo 2026 – Ruspe in azione all'interno del (ripristinato) cantiere del Museo dei bambini e delle bambine, al Pilastro. Dopo la guerriglia delle notti scorse (video) e il presidio di attivisti e comitati contrario al progetto, gli operai incaricati di costruire l'edificio che ospiterà il MuBa sono tornati al lavoro. Intanto il sindaco Matteo Lepore tira dritto: "Il punto non è se fare o no il museo, ma come migliorarlo". Le parole del sindaco Il sindaco Matteo Lepore "Sono cominciati i lavori e assieme al quartiere porteremo avanti questa iniziativa – puntualizza Matteo Lepore –. Il punto non è se fare questo intervento, ma come migliorarlo, con l'apertura alla partecipazione dei cittadini".