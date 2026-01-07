Trump avvisa l’Ue | Senza di noi Cina e Russia avrebbero zero paura della Nato E l’Ucraina sarebbe sotto Mosca

In seguito all’incontro di Parigi sul dossier Ucraina e alla conferma di Zelensky, Donald Trump ha nuovamente commentato via Truth, sottolineando l’importanza degli Stati Uniti nell’equilibrio internazionale. Trump ha evidenziato come, senza il sostegno americano, Cina e Russia avrebbero meno paura della NATO e l’Ucraina potrebbe essere sotto controllo di Mosca. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un quadro di analisi sulle dinamiche geopolitiche attuali.

All'indomani dell'incontro di Parigi sul dossier Ucraina e non solo, dopo la fumata bianca incassata da Volodymir Zelensky, Donald Trump torna all'attacco dalla sua piattaforma Truth. All'indirizzo di Kiev, della Ue e del mondo il presidente Usa manda un messaggio chiaro. Così come chiaro è stato il messaggio inviato alla Casa Bianca dai leader europei sulla Groenlandia. Nessuna rottura con gli Usa. Mano tesa alla Nato sulla necessità di garantire la sicurezza in quella zona. Ma anche rispetto della sovranità del territorio, "la Groenlandia appartiene al suo popolo".

