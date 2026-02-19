Messa in sicurezza della passerella crollata nell’Adda | 24 ore per presentare un piano

Il crollo della passerella sull’Adda tra Crotta d’Adda e Maccastorna ha costretto le autorità a intervenire rapidamente. La causa del cedimento sembra essere un problema strutturale dovuto a intense piogge recenti. Entro 24 ore, tecnici e ingegneri devono presentare un piano dettagliato per mettere in sicurezza l’area e riparare il ponte. La priorità è garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, evitando rischi di ulteriori crolli. Le comunità locali attendono con ansia aggiornamenti ufficiali sulla soluzione.

Maccastorna (Lodi), 19 febbraio 2026 – È l’ora della verità per la passerella ciclopedonale sull’Adda tra Crotta d’Adda e Maccastorna. Dopo il doppio croll o tra venerdì 13 e lunedì il caso approda in Regione. L’attenzione si concentra sulle operazioni di rimozione dei tronconi precipitati in acqua e sulle responsabilità. L’infrastruttura, agganciata al ponte della Sp196, era in fase di collaudo e prossima all’apertura quando una prima porzione ha ceduto sul lato lodigiano. Pochi giorni dopo un secondo cedimento ha interessato il troncone nel Cremonese. Il consigliere regionale Matteo Piloni (Pd) ha depositato un’interrogazione chiedendo alla Giunta quali azioni intenda mettere in campo per garantire il ripristino della passerella e quali siano i tempi previsti per ricostruzione e messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Passerella crollata sull’Adda, interrogazione in Regione che ci ha investito 4 milioni di euroLa passerella crollata sull’Adda ha causato preoccupazioni tra i residenti di Crotta d’Adda, spingendo il consigliere regionale Matteo Piloni a chiedere interventi urgenti alla giunta lombarda.

Maccastorna, crolla la passerella ciclopedonale (ancora in costruzione) e finisce nell’AddaA Maccastorna, la passerella ciclopedonale ancora in costruzione è crollata nell’Adda, causando preoccupazione tra la comunità.

