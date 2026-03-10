Dolo | multe fino a 300€ e divieti di un anno contro

Il Comune di Dolo ha adottato un nuovo regolamento di polizia urbana che prevede multe fino a 300 euro e divieti di un anno per chi viola le norme. Le nuove misure sono state approvate per contrastare il degrado e la violenza all’interno della città. La normativa entrerà in vigore a breve e riguarda diversi comportamenti considerati rischiosi o dannosi.

Il Comune di Dolo ha approvato un nuovo regolamento di polizia urbana che introduce misure drastiche contro il degrado e la violenza. La norma prevede l'allontanamento immediato e divieti di accesso commette atti vandalici o comportamenti molesti. L'iniziativa mira a proteggere scuole, parchi e luoghi pubblici da spaccio, ubriachezza e scontri. Sotto la guida del sindaco Gianluigi Naletto, il consiglio comunale ha varato strumenti giuridici che includono multe fino a 300 euro e ordini di allontanamento della durata massima di dodici mesi. La violazione di questi provvedimenti comporta sanzioni penali severe, con pene detentive comprese tra sei mesi e un anno.