Viterbo omicidio ultrà della Lazio | ipotesi della lite scoppiata per la pipì del cane su una scarpa

Giovanni Bernabucci è stato ucciso a Viterbo dopo una lite scoppiata per un episodio banale: il cane di Ernesti aveva fatto la pipì su una scarpa di Bernabucci. La discussione tra i due, iniziata di prima mattina, si è intensificata nel corso della giornata, fino a culminare in una rissa violenta nella serata del 13 febbraio. La vicenda ha attirato l'attenzione degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti prima dell'omicidio.

Potrebbe essere stata una scarpa della vittima sporcata dalla pipì del cane di Davide Ernesti, l'origine di una serie di litigi, scoppiati nella mattina del 13 febbraio e finiti, in serata, con l'omicidio di Giovanni Bernabucci, il 52enne ultrà della Lazio, detto "La iena". L'uomo è stato ucciso a coltellate la sera di venerdì 13 febbraio, in una palazzina nel quartiere Santa Lucia di Viterbo, dove abitava insieme al suo aggressore. Quella sera Davide Ernesti telefonò al numero unico per le emergenze dicendo di essere stato aggredito nel suo appartamento da Bernabucci, che fu poi trovato dagli agenti agonizzante sul pavimento, colpito al torace da un numero imprecisato di fendenti.