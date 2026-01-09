Alla scoperta della famiglia Cascella | visita guidata e passeggiata culturale

Scopri la famiglia Cascella attraverso una visita guidata e una passeggiata culturale, esplorando il loro contributo nelle arti, dalla pittura alla ceramica, e nel settore pubblicitario e grafico. Un percorso che permette di conoscere la storia di questa importante famiglia abruzzese e le trasformazioni del Novecento italiano, offrendo un’occasione di approfondimento sulla cultura e le tradizioni della regione.

