Alla scoperta della famiglia Cascella | visita guidata e passeggiata culturale
Scopri la famiglia Cascella attraverso una visita guidata e una passeggiata culturale, esplorando il loro contributo nelle arti, dalla pittura alla ceramica, e nel settore pubblicitario e grafico. Un percorso che permette di conoscere la storia di questa importante famiglia abruzzese e le trasformazioni del Novecento italiano, offrendo un’occasione di approfondimento sulla cultura e le tradizioni della regione.
Dalla pittura alla ceramica, dalla pubblicità alla grafica: viaggio attraverso la storia della geniale famiglia Cascella e dell’Abruzzo, ripercorrendo contestualmente le vicissitudini dell’Italia del Novecento.L’evento si svolgerà nella mattinata di domenica 11 gennaio, dalle 9.30 alle 11 circa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Alla scoperta della famiglia Cascella: visita guidata e passeggiata culturale - Il museo Cascella è uno dei luoghi più importanti della storia pescarese, che fu dapprima dimora e stabilimento cromolitografico e poi, per volontà di Tommaso – uno dei figli di don Basilio, il ... ilpescara.it
