’Itinerari danteschi’ visita guidata al museo Lia con Elena Gerini

Una visita guidata al museo Lia dedicata agli itinerari danteschi si terrà con Elena Gerini. Durante l’evento, i partecipanti potranno osservare oggetti provenienti dall’epoca di Dante, tra cui oro, vetro e tavole dipinte. La mostra permette di esplorare l’arte e i materiali dell’epoca, offrendo un’occasione per vedere da vicino elementi che raccontano il periodo in cui visse il poeta.

Non solo parole, ma oro, vetro, tavole dipinte. L’età di Dante si può leggere, certo, ma anche guardare. È da questa consapevolezza che nasce ‘ Dante e Giotto. Itinerari danteschi alla Biblioteca Mazzini e al Museo Lia ’, percorso promosso dai Servizi Culturali per offrire alla cittadinanza una riflessione più ampia sul contesto storico e figurativo dell’epoca. Sabato alle 11 il Museo Lia propone una visita guidata a cura di Elena Gerini. Il cuore dell’itinerario è il confronto diretto con i capolavori della Collezione Civica, in particolare il nucleo di dipinti a fondo oro databili agli anni della vicenda biografica di Dante. Tra questi spicca il ‘Compianto’ di Lippo di Benivieni, realizzato a Firenze allo scadere del XIII secolo, ancora prima che la rivoluzione giottesca dispiegasse pienamente i suoi effetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

