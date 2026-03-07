Piantedosi | i conflitti della guerra rischiano di spostarsi nelle piazze italiane

Il ministro dell’Interno ha espresso preoccupazione riguardo ai conflitti legati alla guerra, affermando che queste tensioni potrebbero trasferirsi nelle piazze italiane. Ha evidenziato come i dissensi nel dibattito pubblico possano aumentare e influenzare la stabilità sociale. La sua dichiarazione si basa sulla possibilità che le divergenze si manifestino anche al di fuori dei contesti politici e mediatici.

Secondo Piantedosi, queste dinamiche rischiano di portare le divisioni del dibattito politico direttamente nelle manifestazioni di piazza, aumentando il livello di tensione sociale. Il Viminale sta seguendo con particolare attenzione alcune manifestazioni già annunciate. Tra queste c’è la protesta organizzata dai movimenti antagonisti prevista per il 28 marzo a Roma, che rientra tra gli eventi monitorati dalle autorità. Il riferimento riguarda in particolare il piano che prevede il trasferimento di alcuni migranti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) anche in Albania. Secondo il ministro, dietro queste decisioni c’è il lavoro svolto da forze di polizia e magistratura nelle indagini e nei procedimenti giudiziari, che rischierebbe di essere vanificato da posizioni giudiziarie considerate pregiudiziali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Piantedosi: i conflitti della guerra rischiano di spostarsi nelle piazze italiane “È il giorno più bello della nostra vita”. Gli iraniani nelle piazze italiane festeggiano la morte di KhameneiMentre la sinistra italiana ha assunto una postura quanto meno inopportuna sull’evoluzione del conflitto mediorientale, schierandosi contro Usa,... Piantedosi contro i giudici, "disparità di trattamento nelle condanne": piazze puntano a "rovesciare Governo"A “Quarta Repubblica” il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi attacca i giudici e denuncia una disparità di trattamento tra l’assalto alla Cgil e... Contenuti e approfondimenti su Piantedosi i conflitti della guerra.... Temi più discussi: Sicurezza, Piantedosi convoca il Comitato: più controlli e misure anti-terrorismo; Sicurezza, Piantedosi: La preoccupazione c’è ma senza allarmismi; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; L'omicidio di Lecco arriva in Parlamento: interrogazione al ministro Piantedosi. Piantedosi: 'I conflitti rischiano di trasferirsi nelle piazze''Monitoriamo alcune manifestazioni programmate tra cui quella del 28 marzo. Magistrati ideologizzati disperdono il lavoro del governo in Albania' (ANSA) ... ansa.it Guerra in Iran, Piantedosi: Non c'è rischio terrorismo in Italia, ma massima allertaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, Piantedosi: 'Non c'è rischio terrorismo in Italia, ma massima allerta' ... tg24.sky.it Il ministro dell'Interno #Piantedosi : al momento non c'è rischio #terrorismo legato ai conflitti in #Iran , ma massima allerta. Rafforzati migliaia di obiettivi sensibili sul territorio - #sicurezza #IranWar x.com Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi oggi a Bologna ribadisce la necessità dei CPR, i centri di permanenza per i rimpatri, per la sicurezza non solo nel capoluogo emiliano, ma ovunque. Piantedosi ha parlato anche degli scontri che ci sono stati a Bologna - facebook.com facebook