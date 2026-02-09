Famoso e Burson incontrano il cioccolato della maître chocolatier Francesca Caon | Sulla buona strada arriva in cantina
A Bagnacavallo, la rassegna “Sulla buona strada” fa tappa con un evento speciale. Famoso e Burson incontrano il cioccolato della maître chocolatier Francesca Caon. L’evento si svolge in cantina, dove i partecipanti assaggiano le creazioni di Caon e scoprono come il cioccolato si lega ai sapori e alle tradizioni della Romagna. La manifestazione, promossa dalla Strada del Sangiovese, continua a portare in scena vino e prodotti tipici, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra gusto e cultura
Fa tappa a Bagnacavallo la rassegna “Sulla buona Strada”, il progetto promosso dalla Strada del Sangiovese che intreccia vino, prodotti tipici e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico romagnolo. Domenica 15 febbraio l’iniziativa approda all’azienda agricola Daniele.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Francesca Caon
, alle ore 16.00, all'Azienda Agricola Longanesi Daniele (Bagnacavallo) degustazione guidata ! I vini autoctoni romagnoli incontrano i cioccolati artigianali della maitre chocolatier Francesca Caon U facebook
