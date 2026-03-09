Partono le ultime asfaltature in piazzetta Bra Molinari | quattro giorni di divieti

Inizia oggi la fase finale dei lavori di asfaltatura in piazzetta Bra Molinari e nell’intersezione con via Ponte Pietra a Verona. Il Comune ha disposto divieti di sosta e di transito per quattro giorni, necessari per completare l’intervento di riqualificazione dell’area. Le modifiche temporanee alla viabilità sono state adottate per consentire l’esecuzione dei lavori senza interruzioni.

Sta per concludersi l'intervento di riqualificazione della zona voluto dal Comune di Verona: i lavori prenderanno il via martedì mattina Durante il periodo dei lavori, in piazzetta Bra Molinari sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi impegnati nel cantiere, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sottoriva e quella con via Ponte Pietra. Nello stesso tratto sarà inoltre attivo il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada per l’intero arco della giornata. Il divieto di sosta con rimozione forzata, sempre valido dalle 00.00 alle 24.00, interesserà anche via Sottoriva, nel tratto compreso tra via Don Bassi e l’intersezione con Piazzetta Bra Molinari. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Ultimi ritoccchi, poi piazzetta Bra Molinari tornerà a disposizione dei cittadiniNelle prossime settimane verranno completati gli ultimi interventi di sistemazione che restituiranno alla città una piazzetta Bra Molinari...

Metro Linea 1 Napoli, quattro giorni di chiusura anticipata: gli orari delle ultime corseANM annuncia modifiche al servizio della Linea 1 da lunedì 19 a giovedì 22 gennaio 2026: stop anticipato per verifiche e manutenzione sulla linea...

Approfondimenti e contenuti su Bra Molinari

Ultimi ritoccchi, poi piazzetta Bra Molinari tornerà a disposizione dei cittadini«Entriamo nell’ultima fase di un intervento che sarà ultimato entro la fine di marzo. L’obiettivo è rendere questo scorcio di Verona, così carico di storia, ancora più bello e fruibile», ha sottolinea ... veronasera.it

Piazzetta Bra Molinari, al via le fasi finali del restyling: entro marzo una nuova piazza per VeronaVerona si appresta a vedere completati i lavori di riqualificazione di Piazzetta Bra Molinari, uno degli scorci più suggestivi del centro storico. Il progetto ... giornaleadige.it