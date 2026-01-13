Si montano le passerelle a Campagnola chiude l’incrocio della piazza Poi illuminazione e asfaltature

A Campagnola, i lavori per la nuova piazza continuano, con l'installazione delle passerelle, la chiusura dell'incrocio principale e interventi di illuminazione e asfaltatura. I residenti dovranno attendere circa un mese prima del completamento del cantiere. Questa fase rappresenta un passo importante nel rinnovamento dell'area, che mira a migliorare la viabilità e l'estetica del quartiere.

Bergamo. I residenti del quartiere di Campagnola dovranno aspettare ancora un mese per vedere la chiusura del cantiere della nuova piazza. Per cinque giorni – dalle 7 di lunedì mattina ( 19 gennaio ) 7 alle 19 di venerdì 23 gennaio – sarà chiuso l'incrocio tra le vie San Giovanni Bosco, per Orio, Gasparini e Campagnola per consentire la posa delle due passerelle previste dal progetto di riqualificazione: negli ultimi mesi i lavori hanno subito ritardi soprattutto a causa della difficile reperibilità dei materiali metallici in cui i manufatti sono realizzati. Ma ora le passerelle, come annunciato dal Comune, sono pronte a essere montate: operazione che necessita dell'interruzione momentanea del traffico.

Si montano le passerelle, a Campagnola chiude l’incrocio della piazza. Poi illuminazione e asfaltature - Da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio cinque giorni di interruzione al traffico per la posa degli attraversamenti ciclopedonali. bergamonews.it

Bergamo, nuova piazza di Campagnola: dal 19 al 23 gennaio chiude l’incrocio - A Campagnola lavori in dirittura d’arrivo, si passa alla fase conclusiva. ecodibergamo.it

