consorzio del parmigiano reggiano mps sostiene il credito al settore

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha firmato un accordo con Banca Monte dei Paschi di Siena per facilitare l'accesso al credito delle aziende del settore. La causa deriva dalla necessità di sostenere le imprese casearie in un momento di difficoltà economica. La banca ha messo a disposizione risorse specifiche per favorire investimenti e liquidità. Questa iniziativa mira a rafforzare la competitività del comparto e a sostenere le aziende nell’affrontare le sfide del mercato.

Banca Monte dei Paschi di Siena e il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano hanno sottoscritto un nuovo protocollo di intesa, per "rafforzare gli strumenti di accesso al credito delle imprese del comparto". L’accordo introduce "un modello strutturato di verifica, attestazione e valorizzazione delle forme" di Parmigiano Reggiano Dop destinato alla costituzione del pegno rotativo a garanzia dei finanziamenti bancari. Il protocollo definisce quindi "le attività di controllo quali-quantitativo, la procedura di attestazione delle partite di prodotto e le modalità di collaborazione tra Banca, Consorzio e consorziati, assicurando standard omogenei, trasparenza dei costi e maggior tutela" per gli operatori e il sistema creditizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

