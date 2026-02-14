San Valentino a San Mercuriale la Veglia degli innamorati con il vescovo Corazza

Il vescovo Corazza ha partecipato alla “Veglia degli innamorati” a San Mercuriale, un evento organizzato dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro per celebrare San Valentino. La cerimonia si è svolta in un momento in cui molte persone cercano conforto e un senso di unità. Durante l’appuntamento, coppie di tutte le età si sono riunite per condividere momenti di riflessione e affetto, rafforzando il valore della relazione come base di una comunità più solidale.

Domenica alle 17 la Basilica di San Mercuriale ospiterà la tradizionale "Veglia degli Innamorati", un momento di riflessione e preghiera dedicato a tutte le coppie del territorio In un tempo che invoca a gran voce serenità e riconciliazione, la Diocesi di Forlì-Bertinoro sceglie di mettere al centro il legame di coppia come fondamento di una società più armoniosa. Domenica alle 17 la Basilica di San Mercuriale ospiterà la tradizionale "Veglia degli Innamorati", un momento di riflessione e preghiera dedicato a tutte le coppie del territorio. Organizzata dall'Ufficio per la Pastorale Familiare, l'edizione di quest'anno si focalizza su un tema quanto mai attuale: "L'amore coniugale luogo di pace".