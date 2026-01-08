Quattro appuntamenti per ‘leggere’ la città, per andare oltre la polemica, per provare a mettere sul piatto soluzioni, idee, proposte. L’attualità è il punto di partenza di un progetto che unisce La Nazione e Tv Prato: insieme per la città. Con questo spirito, infatti, hanno pensato nei primi due mesi del nuovo anno di condividere un progetto per parlare di Prato e dei suoi problemi cercando di approfondire i temi e di proporre analisi. Carta stampata, tv e web delle due testate insieme per dar vita ad una sinergia inedita. La Camera di Commercio, che patrocina l’iniziativa, ospiterà le registrazioni delle trasmissioni speciali di "Parliamoci chiaro": il resoconto su carta nelle pagine della Cronaca di Prato de La Nazione, e in tv sul canale 75 di Tv Prato, oltre che su i siti web. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’informazione fa sinergia. Dalla sicurezza alla sanità. C’è "Parliamoci chiaro"

Leggi anche: Sanità, Schifani: sinergia pubblico-privato decisiva per una sanità più efficiente

Leggi anche: Perugia. Il Rettore Marianelli tiene la delega alla Sanità: sinergia con Gammaitoni sui progetti di innovazione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

SPORT WEB SICILIA & LA NAZIONE SICILIANA: L'UNIONE FA L'INFORMAZIONE! Nasce una nuova sinergia nel cuore dell'informazione isolana! Sport Web Sicilia e La Nazione Siciliana uniscono le forze per raccontare la nostra terra a 360 gradi. Dallo sport - facebook.com facebook