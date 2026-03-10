Parianotti protagonista È quinto in Catalogna

Parianotti ha partecipato alla gara in Catalogna, dove si è piazzato al quinto posto. Non ha raggiunto il podio, ma i corridori brianzoli sono comunque stati protagonisti durante l’ultimo fine settimana di competizioni. La sua presenza in gara ha attirato l’attenzione, anche se non sono stati ottenuti successi di classifica. La corsa si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo.

Nessun podio conquistato, ma i brianzoli sono comunque stati protagonisti nell'ultimo weekend di corse. Spicca soprattutto il quinto posto ottenuto in Spagna da Emanuele Parianotti, portacolori del Gs Giovani Giussanesi, impegnato nel prestigioso Gran Premio Les Franqueses del Vallès –KH7 internazionale per juniores, disputato nei pressi di Barcellona sulla distanza di 138 chilometri. Parianotti si è dimostrato all'altezza della competizione, correndo con lucidità, coraggio e tempismo. A negargli un piazzamento ancora più prestigioso è stata la netta supremazia del poderoso squadrone tedesco della Grenke Auto Eder, dominatore della giornata con la vittoria del danese Julius Birkedal, il secondo posto dello statunitense Enzo Hincapie e la quarta piazza del lettone Georgs Tjumins.