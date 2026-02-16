Martedì grasso tutto pronto per il quinto corso mascherato Carnevale di Viareggio protagonista anche in diretta tv

Il Carnevale di Viareggio si prepara a vivere un altro momento di festa, con il quinto corso mascherato che si terrà martedì 17 febbraio. La manifestazione quest’anno attirerà anche un grande pubblico televisivo, grazie alla diretta trasmessa su diverse emittenti locali e nazionali. Le strade della città si riempiranno di carri colorati e maschere elaborate, pronti a sfilare davanti a migliaia di spettatori.

Viareggio, 16 febbraio 2026 – Torna l’atteso appuntamento con il Carnevale di Viareggio. Domani, Martedì grasso 17 febbraio, in occasione dell’ultimo giorno di carnevale, sfilerà il quinto corso mascherato, uno degli eventi più attesi di tutto il Carnevale viareggino. Alle 15 il triplice colpo di cannone darà ufficialmente il via alla sfilata delle opere allegoriche. I giganteschi carri di cartapesta (9 quelli di prima categoria e 4 quelli di seconda) e le mascherate (8 di gruppo e 8 singole) verranno trasmesse anche in diretta tv. In sfilata anche le pedane aggregative fuori concorso. Un appuntamento imperdibile da poter guardare sia in diretta nazionale che internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi a Viareggio è iniziato ufficialmente il Carnevale 2026.

