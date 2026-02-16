Martedì grasso tutto pronto per il quinto corso mascherato Carnevale di Viareggio protagonista anche in diretta tv
Il Carnevale di Viareggio si prepara a vivere un altro momento di festa, con il quinto corso mascherato che si terrà martedì 17 febbraio. La manifestazione quest’anno attirerà anche un grande pubblico televisivo, grazie alla diretta trasmessa su diverse emittenti locali e nazionali. Le strade della città si riempiranno di carri colorati e maschere elaborate, pronti a sfilare davanti a migliaia di spettatori.
Viareggio, 16 febbraio 2026 – Torna l’atteso appuntamento con il Carnevale di Viareggio. Domani, Martedì grasso 17 febbraio, in occasione dell’ultimo giorno di carnevale, sfilerà il quinto corso mascherato, uno degli eventi più attesi di tutto il Carnevale viareggino. Alle 15 il triplice colpo di cannone darà ufficialmente il via alla sfilata delle opere allegoriche. I giganteschi carri di cartapesta (9 quelli di prima categoria e 4 quelli di seconda) e le mascherate (8 di gruppo e 8 singole) verranno trasmesse anche in diretta tv. In sfilata anche le pedane aggregative fuori concorso. Un appuntamento imperdibile da poter guardare sia in diretta nazionale che internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Carnevale di Viareggio 2026, comincia lo spettacolo. Primo corso mascherato: la diretta
Oggi a Viareggio è iniziato ufficialmente il Carnevale 2026.
Tutto pronto in piazza Cavalca per il primo corso mascherato del Carnevale di Vicopisano
Domani, in piazza Cavalca, torna il Carnevale di Vicopisano con il primo corso mascherato dell’anno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Carnevale non finisce col Martedì Grasso: eventi fino al 1° marzo 2026Martedì Grasso è domani, ma il Carnevale continua: Milano Ambrosiano, Viareggio, Sciacca e Cento. Date, dritte family e checklist last minute. nostrofiglio.it
Carnevale a Caserta 2026, una parata magica invade il centro per Martedì GrassoCaserta si prepara a vivere un pomeriggio di pura magia. In occasione del Martedì Grasso, il centro cittadino si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla tanto attesa Parata di Carnev ... casertaweb.com
