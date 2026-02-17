Rogo in magazzino 5 morti in Catalogna

Un incendio scoppiato in un magazzino di Manlleu, in Catalogna, ha causato la morte di cinque giovani. La causa dell’incendio sembra essere un corto circuito, e i vigili del fuoco stanno ancora cercando di spegnere le fiamme. Quattro persone sono rimaste leggermente ferite, mentre i soccorritori lavorano sul posto per mettere in sicurezza l’area.

11.16 Cinque ragazzi sono morti e altri 4 sono rimasti lievemente feriti in un incendio a Manlleu, comune catalano a circa 80 chilometri da Barcellona. Le fiamme sarebbero partite da un magazzino, sul tetto di un palazzo di 5 piani. Da capire perché i ragazzi fossero lì: tra le ipotesi è che usassero il locale come abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuto e domato le fiamme nel giro di mezz'ora: poi sono entrati e hanno trovato le vittime.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

