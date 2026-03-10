Paratie a breve i contributi per oltre 1600 pratiche ammesse Necessitavano di ulteriore documentazione

A breve saranno assegnati contributi per oltre 1600 pratiche relative alle paratie, dopo che alcune di esse avevano bisogno di integrare documentazione. Fino ad ora, sono state liquidate 475 domande che risultavano complete di tutti i documenti richiesti e quindi ammesse al contributo. Le altre pratiche, invece, erano ferme in attesa di chiarimenti o integrazioni.

La Regione ha scelto la strada del soccorso istruttorio, anziché il rigetto delle istanze. La sottosegretaria Rontini: "Abbiamo recuperato tutti i casi possibili, non vogliamo lasciare indietro nessuno" Le 475 domande fino a oggi liquidate per il 'Bando paratie' promosso dalla Regione erano le uniche "complete", ovvero con tutta la documentazione necessaria per ricevere il contributo. Per le altre 1.616 già considerate ammissibili, è stata scelta la strada del soccorso istruttorio, venendo in aiuto a chi le ha presentate: questo ha comportato un allungamento dei tempi, ma ha evitato di rigettarne le istanze e a breve comincerà l'erogazione delle risorse.