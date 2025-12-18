Ricostruzione post alluvione oltre 4700 le domande ammesse al finanziamento sul bando paratie

In seguito all’alluvione, il bando per la ricostruzione delle paratie ha ricevuto oltre 4.700 domande ammesse, garantendo un finanziamento complessivo di 13,7 milioni di euro. Di queste, più di 400 richieste sono già state liquidate, con un primo pagamento vicino al milione di euro. Un passo importante verso il ripristino e la tutela delle aree colpite, con risorse già in movimento per sostenere le comunità interessate.

Oltre 4.700 domande ammesse da subito al finanziamento per oltre 13,7 milioni di euro disponibili. E di queste più di 400 sono già state liquidate, con un primo pagamento complessivo di quasi 1 milione di euro. È il bilancio del bando paratie, la misura messa in campo dalla Giunta per aiutare chi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Ricostruzione post alluvione, passo avanti sulla semplificazione per i contributi: lunedì le domande Leggi anche: Statale Tosco-Romagnola, altri quattro cantieri al via. "Dal governo Meloni oltre 11 milioni per la ricostruzione post alluvione" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ricostruzione post alluvione, passo avanti sulla semplificazione per i contributi: lunedì le domande; Giardino 11 settembre rinasce: via ai lavori di sicurezza e rinaturalizzazione dopo l’alluvione; Ricostruzione post-alluvione: Comuni, Regione e Struttura commissariale al lavoro per definire strategie e tempi operativi; Alluvione 2023, al via i lavori definitivi sulla provinciale. Ricostruzione post alluvione – In vigore l’ordinanza semplificazione: procedure di rimborso più snelle per i privati - In vigore l'ordinanza semplificazione: procedure di rimborso più snelle per i privati che hanno subito danni fino a 30mila ... parmapress24.it

Le conclusioni: “Un lavoro che guarda lontano” - Il nostro compito è trasformarli in politiche efficaci, vicine alle persone e capaci di guardare al futuro. ilrestodelcarlino.it

Ricostruzione post alluvione, passo avanti sulla semplificazione per i contributi: lunedì le domande - La recente ordinanza del commissario straordinario introduce infatti novità significative per chi deve chiedere contributi dopo i danni subiti negli eventi del maggio 2023 e nelle alluvioni di settemb ... msn.com

Ricostruzione scolastica post sisma, Sarnano ora ha tre cittadini onorari: sono Massimiliano Fedriga, Veronica Berti e... - facebook.com facebook

#Ricostruzione post #alluvione. Da oggi, lunedì 15 dicembre, le persone che ne hanno diritto potranno presentare sulla piattaforma #Sfinge domanda di contributo per i danni subiti secondo le nuove modalità semplificate. La #notizia regioneer.it/Alluvione-S x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.