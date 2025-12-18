Alluvione quasi 5mila le domande ammesse al finanziamento sul bando paratie

Oltre 4.700 domande sono state immediatamente ammesse al finanziamento per il bando sulle paratie, con oltre 13,7 milioni di euro disponibili. Quasi 400 richieste hanno già ricevuto il primo pagamento, pari a circa un milione di euro, a testimonianza dell’efficacia del sostegno destinato a fronteggiare le conseguenze dell’alluvione. Un passo importante per la ripresa e la tutela del territorio.

© Cesenatoday.it - Alluvione, quasi 5mila le domande ammesse al finanziamento sul bando paratie Oltre 4.700 domande ammesse da subito al finanziamento per oltre 13,7 milioni di euro disponibili. E di queste più di 400 sono già state liquidate, con un primo pagamento complessivo di quasi 1 milione di euro.È il bilancio del bando paratie, la misura messa in campo dalla Giunta per aiutare chi.

Alluvione 2023, stanziati 131 milioni per oltre 367 interventi - TOSCANA: Firmata l'ordinanza per dare avvio ai primi interventi su argini, ponti e corsi d'acqua. toscanamedianews.it

Rimborsi alluvione, l’ultima corsa. Per le domande restano tre giorni - Ancora non è arrivata la proroga richiesta dai comitati, mentre lo stato di emergenza proseguirà. lanazione.it

Positivo. . Era sul tetto di un'auto che era quasi completamente sommersa dall'alluvione. Una donna lo ha filmato da lontano e si vede quanto fosse esausto. Deve aver nuotato per metri e metri per mettersi in salvo… - facebook.com facebook

