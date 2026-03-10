doppio argento italia alle paralimpiadi con pelizzari e de silvestro

L’Italia ottiene due medaglie d’argento alle Paralimpiadi. Federico Pelizzari si posiziona al secondo posto nella combinata alpina uomini standing, mentre De Silvestro conquista il secondo posto in un’altra disciplina. L’evento si svolge a Cortina d’Ampezzo, dove gli atleti italiani si sono distinti nelle rispettive competizioni. La giornata si conclude con queste due medaglie che rafforzano la presenza italiana nella manifestazione.

CORTINA D'AMPEZZO - Doppio argento per l'Italia alle Paralimpiadi. Secondo posto per Federico Pelizzari nella combinata alpina uomini standing. Oro al francese Arthur Bauchet, bronzo per l'austriaco Thomas Grochar. "Sono contentissimo - ha dichiarato l'azzurro -, aspettavo questa medaglia da tantissimo tempo, finalmente è arrivata, ho perso anche il bastoncino in cima, ho fatto qualche sbavatura, ma meglio di cosi non poteva andare, è un'emozione davvero stupenda". E secondo posto per René De Silvestro nella combinata alpina sitting. Prova da applausi nello slalom dopo il terzo posto nel Super-G, a vincere è stato l'olandese Jeroen Kampschreur per 11 centesimi, terzo l'altro olandese De Langen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

