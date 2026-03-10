Paralimpiadi invernali 2026 Bertagnolli oro nella combinata alpina
Giacomo Bertagnolli, accompagnato dalla guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’oro nella combinata di sci alpino maschile alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La vittoria si è aggiunta ai risultati di questa edizione delle paralimpiadi invernali, confermando la presenza di atleti italiani tra i protagonisti della competizione. La gara si è svolta sulle piste delle Olimpiadi di Milano Cortina.
Giacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d’oro nella combinata di sci alpino maschile alle P aralimpiadi di Milano Cortina. Con questo risultato il Team Italia equipara il numero di medaglie conquistate a Pechino 2022, ma con un oro in più. Questa mattina sempre dalla combinata era arrivata un’altra medaglia, in campo femminile, con l’argento di Chiara Mazzel.?OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli pronti a salire sul primo gradino del podio nella combinata alpina maschile VI MAGNIFICI! Foto Mezzelani GMTCIP pic.twitter.comXCBaisUSVy — Comitato Italiano Paralimpico (@CIPnotizie) March 10, 2026 Chi è Giacomo Bertagnolli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
