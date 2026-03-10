Giacomo Bertagnolli, accompagnato dalla guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’oro nella combinata di sci alpino maschile alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La vittoria si è aggiunta ai risultati di questa edizione delle paralimpiadi invernali, confermando la presenza di atleti italiani tra i protagonisti della competizione. La gara si è svolta sulle piste delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Giacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d’oro nella combinata di sci alpino maschile alle P aralimpiadi di Milano Cortina. Con questo risultato il Team Italia equipara il numero di medaglie conquistate a Pechino 2022, ma con un oro in più. Questa mattina sempre dalla combinata era arrivata un’altra medaglia, in campo femminile, con l’argento di Chiara Mazzel.?OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli pronti a salire sul primo gradino del podio nella combinata alpina maschile VI MAGNIFICI! Foto Mezzelani GMTCIP pic.twitter.comXCBaisUSVy — Comitato Italiano Paralimpico (@CIPnotizie) March 10, 2026 Chi è Giacomo Bertagnolli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paralimpiadi invernali 2026, Bertagnolli oro nella combinata alpina

