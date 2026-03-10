Paralimpiadi invernali 2026 Chiara Mazzel argento nella combinata alpina

Durante le Paralimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina, Chiara Mazzel ha conquistato la sua terza medaglia, un argento nella combinata di sci alpino. La sciatrice italiana, accompagnata dalla guida Nicola Cotti Cottini, è arrivata seconda, distanziata di 3,06 secondi dall’austriaca Veronika Aigner, che si è piazzata prima. La vittoria si è decisa sulla pista di Cortina.

Terza medaglia per Chiara Mazzel alle Paralimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. La sciatrice azzurra, insieme alla guida Nicola Cotti Cottini, ha vinto l’argento nella combinata di sci alpino, battuta solo dall’austriaca Veronika Aigner che l’ha preceduta di 3?06. Bronzo a un’altra austriaca, Elina Stary. Finisce giù dal podio invece un’altra italiana, Martina Vozza, quinta a 8?76 dalla vincitrice. Chiara Mazzel ha conquistato la prima delle sue tre medaglie nella discesa femminile, categoria discesa donne VI, specialità in cui si è aggiudicata l’argento. In seguito ha vinto l’oro nel supergigante ipovedenti.?ANCORA SUL PODIO! Magnifica Chiara Mazzel con la sua guida Nicola Cotti Cottini sale sul secondo gradino del podio nella combinata alpina VI. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Paralimpiadi invernali 2026, Chiara Mazzel argento nella combinata alpina Articoli correlati Leggi anche: Paralimpiadi invernali 2026, Chiara Mazzel argento nella discesa femminile Terza medaglia per Chiara Mazzel: argento nella combinata alle ParalimpiadiCORTINA D'AMPEZZO - Chiara Mazzel vince la medaglia d'argento nella combinata alpina, la terza personale alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Contenuti utili per approfondire Chiara Mazzel Temi più discussi: Paralimpiadi Milano Cortina, la discesa di Chiara Mazzel che vince l'oro nel SuperG VI; Chiara Mazzel prima medaglia azzurra alle Paralimpiadi: argento nella discesa libera; Chiara Mazzel ha vinto la medaglia d'argento nella discesa VI alle Paralimpiadi invernali, la prima per l'Italia; Chiara Mazzel oro nel Super-G alle Paralimpiadi: l’Italia festeggia a Cortina. Chiara Mazzel, lo sci alpino Paralimpico per riprendere in mano la mia vita: da Pyeongchang 2018 in tv all'oro di Milano Cortina 2026 con Nicola Cotti CottiniIl trionfo nel super G di Milano Cortina 2026 porta Chiara Mazzel per la prima volta sul gradino più alto del podio Paralimpico, a otto anni dalla svolta della sua vita, seguendo i Giochi Paralimpici ... olympics.com Chiara Mazzel, splendido Oro alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026! Dalla scoperta del glaucoma e il buio al trionfo nel Super-G, storia di una sciatrice indomitaNella mattinata di lunedì 9 marzo la sciatrice ipovedente Chiara Mazzel alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 ha vinto l'Oro nel Super-G femminile ... vogue.it Un milione gli italiani colpiti, tra cui Chiara Mazzel, oro paralimpico. - facebook.com facebook Nella mattinata di lunedì 9 marzo la sciatrice ipovedente Chiara Mazzel alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 ha vinto l'Oro nel Super-G femminile x.com