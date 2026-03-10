Paralimpiadi 2026 | il programma di oggi 10 marzo e gli italiani in gara

Oggi alle Paralimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina si svolgono numerose finali, con 12 medaglie d’oro in palio. La giornata, che si svolge martedì 10 marzo, vede gli italiani impegnati in diverse discipline. La competizione si intensifica con eventi che coinvolgono atleti provenienti da tutto il mondo, mentre la gara si fa sempre più avvincente.

Giornata caldissima alle Paralimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina. Oggi, martedì 10 marzo, la rassegna entra nel vivo con una giornata ricchissima di finali e con ben 12 medaglie d’oro in palio. Tornano oggi gli appuntamenti di Milano-Cortina per le Paralimpiadi Invernali 2026. Si sfidano equamente divisi uomini e donne. Sulle piste e sui tracciati di fondo si annuncia spettacolo, con l’Italia pronta a giocarsi carte importanti davanti al pubblico di casa. Grande attenzione allo sci alpino, dove si assegneranno le medaglie della combinata: prima il superG al mattino, poi nel pomeriggio lo slalom decisivo. Gli azzurri sperando di essere... 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 10 marzo, tv, streaming, italiani in garaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, martedì 9 marzo: nella quarta giornata di finali spazio allo sci...

Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari martedì 10 marzo, tv, streaming, italiani in garaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, martedì 10 marzo: nella quarta giornata di finali spazio allo sci...

Sfilano i campioni italiani a Milano-Cortina 2026

Aggiornamenti e notizie su Paralimpiadi 2026 il programma di oggi...

Temi più discussi: Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma e il calendario; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma del 7 marzo e gli azzurri in gara; Il doppio misto di curling e la Cerimonia d'Apertura: il programma del 6 marzo; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE.

Milano Cortina 2026, l'ora della verità: il programma completo delle gare del 9 e 10 marzo (in aggiornamento)Oggi marzo l'Italia è protagonista a Milano Cortina 2026: 6 finali di SuperG, Hockey contro la Cina e Curling. Scopri tutti gli orari e dove seguire gli azzurri ... skuola.net

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma e il calendarioCon la fine delle Olimpiadi invernali l'attenzione del mondo dello sport si concentra ora sulle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal 6 al 15 marzo l’Italia ospiterà la quattordicesima edizione dei ... tg24.sky.it

Dietro le gare delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 c’è un lavoro che spesso resta lontano dai riflettori: accanto agli alpini dell’Esercito operano infatti i volontari dell’Associazione Nazionale Alpini, impegnati in attività sui campi gara che richiedono compe - facebook.com facebook

Che orgoglio azzurro! A Cortina, Chiara Mazzel conquista l’oro nel Super-G vision impaired alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 con la guida Nicola Cotti Cottini. Dopo l’argento in discesa, un altro capolavoro che emoziona tutta l’Italia! x.com