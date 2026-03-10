Calendario Paralimpiadi 2026 oggi | orari martedì 10 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, martedì 10 marzo, si svolge la quarta giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con numerose finali in programma. Sono in programma gare di sci alpino con la combinata e di sci di fondo con la sprint, entrambe valide per l’assegnazione di medaglie. Le competizioni si svolgono in diverse località e sono trasmesse in diretta tv e streaming. Gli atleti italiani sono impegnati in diverse discipline.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, martedì 10 marzo: nella quarta giornata di finali spazio allo sci alpino con la combinata, ed allo sci di fondo con la sprint, che metteranno in palio 12 titoli, egualmente divisi tra uomini e donne. LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG DELLE PARALIMPIADI DALLE 9.00 L'Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci alpino, con Chiara Mazzel, Martina Vozza, Giacomo Bertagnolli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e René De Silvestro, e dello sci di fondo, con Giuseppe Romele, Michele Biglione, Giuseppe Spatola, Marco Pisani e Mattia Dal Pastro. Azzurri protagonisti anche nel round robin del curling a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra.