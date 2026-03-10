Calendario Paralimpiadi 2026 oggi | orari 10 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, martedì 9 marzo, si svolge la quarta giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con le finali di sci alpino e sci di fondo. Sono in programma le gare di combinata e sprint, che assegneranno complessivamente 12 medaglie, suddivise tra atleti maschili e femminili. La giornata comprende orari, trasmissioni in tv e streaming, e la partecipazione di atleti italiani in gara.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, martedì 9 marzo: nella quarta giornata di finali spazio allo sci alpino con la combinata, ed allo sci di fondo con la sprint, che metteranno in palio 12 titoli, egualmente divisi tra uomini e donne. L'Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci alpino, con Chiara Mazzel, Martina Vozza, Giacomo Bertagnolli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e René De Silvestro. Azzurri protagonisti anche nei round robin del curling a coppie miste, con Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, ed a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra.