Durante le Paralimpiadi 2026, la sciatrice italiana Chiara Mazzel ha ottenuto una medaglia d’argento nella combinata di sci alpino. Con questa performance, ha già conquistato tre medaglie nei Giochi. La sua prova ha portato l’Italia a ottenere un risultato importante nella specialità. La competizione si è svolta senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui tempi.

La sciatrice azzurra ha conquistato il secondo posto nella speciale combinata di sci alpino. Per lei già tre medaglie finora nei Giochi Continua il momento d’oro per Chiara Mazzel alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana, accompagnata dalla guida Nicola Cotti Cottini, ha conquistato la medaglia d’argento nella combinata di sci alpino, aggiungendo un altro risultato prestigioso al suo già ricco bottino in questa edizione dei Giochi. La gara è stata vinta dall’austriaca Veronika Aigner, che ha preceduto l’azzurra con un margine di 3 secondi e 6 centesimi. Sul terzo gradino del podio è salita un’altra atleta austriaca, Elina Stary, completando così una classifica finale di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Paralimpiadi 2026, argento per Chiara Mazzel nella combinata di sci alpino

