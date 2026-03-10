Chiara Mazzel conquista l’argento nella combinata VI dello sci alpino alle Paralimpiadi!

Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d’argento nella combinata VI dello sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Questa è la sua terza medaglia personale ai Giochi invernali, segnando un risultato importante per la sua partecipazione. La gara si è svolta con successo e ha visto la competizione tra gli atleti di diverse nazionalità. La vittoria si aggiunge alla lista di successi della sciatrice.

Arriva la terza medaglia personale per Chiara Mazzel alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l'azzurra, dopo l'argento in discesa e l'oro in superG, arpiona la piazza d'onore anche nella combinata alpina femminile VI dello sci alpino, confermando nello slalom il piazzamento acquisito nel superG. La medaglia d'oro va alla favorita della vigilia, l'austriaca Veronika Aigner, con la guida Lilly Sammer, che fa segnare il miglior tempo in entrambe le manche e domina in 2'01?75, con 3?06 di margine sull'azzurra Chiara Mazzel, con la guida Nicola Cotti Cottini, che centra la medaglia d'argento con il crono totale di 2'04?81.