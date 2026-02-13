Afragola inaugurata la Panchina Rossa in memoria di Martina Carbonaro

Giovedì 12 febbraio, in piazza del Rosario ad Afragola, si è tenuta l’inaugurazione della Panchina Rossa dedicata a Martina Carbonaro, uccisa in un tragico episodio di femminicidio. La cerimonia ha attirato molti cittadini e rappresentanti delle istituzioni, che hanno voluto ricordare la giovane e sensibilizzare sulla lotta contro la violenza di genere. La panchina, collocata in un luogo frequentato da molti, vuole essere un simbolo di memoria e di impegno per fermare questi fatti drammatici.

Giovedì 12 febbraio, in Piazza del Rosario, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della Panchina Rossa in memoria di Martina Carbonaro, giovane vittima di femminicidio ad Afragola. Un momento carico di significato, che ha visto la partecipazione attiva degli studenti della classe 2H dell'IPSSEOA, protagonisti di un'importante iniziativa di sensibilizzazione sociale. : gli studenti dell'IPSSEOA 2H dicono no alla violenza La Panchina Rossa, ormai simbolo riconosciuto a livello nazionale, rappresenta un segno tangibile e permanente contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere.