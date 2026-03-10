Panchina rossa a Pianello | i bambini disegnano contro

A Pianello il 6 marzo è stata inaugurata una panchina rossa, realizzata dai bambini della scuola primaria Antonio Cicchi dell’Istituto comprensivo Perugia 13. I piccoli studenti hanno disegnato e dipinto la panchina come parte di un progetto scolastico. L’opera si trova nel comune e rappresenta un intervento artistico ideato dai giovani studenti.

Una panchina rossa, opera delle mani dei più piccoli, è stata inaugurata a Pianello il 6 marzo. L'opera nasce dalla scuola primaria Antonio Cicchi dell'Istituto comprensivo Perugia 13. L'iniziativa si colloca nel cuore verde dell'Umbria, dove la lotta alla violenza di genere diventa un impegno concreto del territorio. Non si tratta solo di un oggetto urbano, ma di un segnale forte lanciato dai bambini verso la società adulta. Il simbolo rosso tra i banchi di scuola. La classe quinta della scuola ha dedicato tempo e creatività a questo progetto. I disegni degli studenti hanno trasformato una semplice seduta in un monito visibile a tutti i cittadini che passano per quella palestra.