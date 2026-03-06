Panchina rossa a metà | il quartiere 5 agisce contro la violenza

Nel quartiere Carpinello di Forlì, una panchina rossa è stata divelta a metà, attirando l’attenzione sulla questione della violenza di genere. La panchina, che rappresenta un simbolo di lutto, si trova nel quartiere 5 e ha suscitato reazioni tra i residenti. Questa azione si inserisce in un’ampia iniziativa locale per sensibilizzare sul problema e promuovere interventi concreti contro la violenza.

Il quartiere Carpinello di Forlì trasforma un simbolo di lutto in un appello all'azione concreta contro la violenza di genere. Una panchina rossa, colorata solo a metà, diventa il fulcro di una mobilitazione civica che vede coinvolti residenti, istituzioni e avvocati. L'iniziativa si colloca nel contesto del Quartiere 5, unendo Bagnolo, Borgo Sisa, Rotta, Durazzano e Castellaccio per non restare spettatori della tragedia dei femminicidi. L'evento principale è fissato venerdì 6 marzo 2026, presso la sede in via Cervese 221C. La giornata inizia alle ore 11:00 con l'inaugurazione del manufatto urbano, per poi proseguire la sera alle 20:30 con una conferenza pubblica dedicata ai reati contro le donne e agli strumenti legali di tutela. 🔗 Leggi su Ameve.eu

