Danni e disagi per il vento nella notte si apre il portone del Palazzo della Zecca e una passante fa da guardia

Da palermotoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, il forte vento ha causato danni e disagi in tutta la città, aprendo il portone del Palazzo della Zecca e costringendo una passante a fare da guardia. Tra gli effetti più vistosi, alberi caduti, tettoie scoperchiate e monopattini ribaltati si sono moltiplicati, mentre alcuni portoni di palazzi storici si sono aperti improvvisamente. In strada è finito anche un bagno chimico rovesciato, creando caos tra i passanti.

Alberi caduti, bagni chimici rovesciati, tettoie scoperchiate. Sono oltre 130 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle ultime 24 ore. In salita dell'Intendenza, una restauratrice si è fermata in attesa dell'arrivo della polizia davanti all'edificio storico rimasto incustodito Alberi caduti, tettoie scoperchiate, monopattini ribaltati, portoni di palazzi storici aperti all'improvviso e perfino un bagno chimico rovesciato in strada. Il forte vento che soffia su Palermo da due giorni, ha provocato diversi danni e disagi non solo in città ma anche in provincia. Nelle ultime 24 ore, a causa del maltempo, il personale dei vigili del fuoco ha effettuato 132 interventi e, alle 9 di stamattina, ne rimanevano ancora una trentina in attesa di essere espletati.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

