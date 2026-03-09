Arrestato a 26 anni | 75 armi e droga nel suo appartamento

Un uomo di 26 anni è stato fermato dalla polizia dopo un controllo nel suo appartamento, dove sono state trovate oltre 75 armi e una significativa quantità di droga. Gli agenti hanno perquisito l’abitazione e sequestrato le sostanze e le armi trovate. Il giovane è stato portato in questura e sottoposto a fermo. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini sul caso.

Un giovane di ventisei anni è stato arrestato dalla polizia dopo che gli agenti hanno trovato una grande quantità di armi e sostanze stupefacenti nel suo domicilio. L’azione è stata condotta dalla squadra Investigativa del commissariato Libertà, portando alla sequestro di decine di oggetti pericolosi e alla convalida dell’arresto da parte del giudice. L’intervento si è svolto in un contesto di indagini più ampie, dove la scoperta iniziale è avvenuta durante una perquisizione in un’altra abitazione. In quella sede, oltre al proprietario, era presente il ventiseienne, su cui è scattato l’arresto immediato. Gli investigatori hanno rinvenuto nella sua borsa un panetto di hashish pesante circa novanta grammi, insieme a strumenti per lo spaccio come un coltello contaminato e una bilancia di precisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

