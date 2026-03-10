A Palermo, 31 famiglie che vivono nell’ex istituto Salvemini in viale Michelangelo rischiano di perdere la propria abitazione a causa di un grave stato di degrado. La relazione tecnica consegnata al tribunale evidenzia che la stabilità dell’edificio è seriamente compromessa dopo oltre dieci anni di permanenza nelle strutture. La situazione mette in discussione la sicurezza di chi ci abita.

L’incolumità delle trentun famiglie che da oltre un decennio abitano l’ex istituto Salvemini in viale Michelangelo a Palermo è seriamente compromessa, come dimostrano i risultati di una relazione tecnica consegnata al tribunale. L’edificio, ex scuola privata della famiglia Rappa, presenta solai precari e distacchi di intonaco tali da rendere necessario lo sgombero immediato per evitare crolli imminenti. Mentre la stabilità strutturale viene messa in discussione da ammaloramenti diffusi, emerge un dettaglio paradossale: un dipendente comunale che viveva abusivamente all’interno dell’immobile ha già iniziato a raccogliere le sue cose per lasciare il posto prima dell’evacuazione forzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo: 31 famiglie a rischio crollo nell’ex Salvemini

