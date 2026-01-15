Arzano due edifici a rischio crollo | sgomberate 36 famiglie

A Arzano, due edifici sono stati dichiarati a rischio crollo, portando allo sgombero di 36 famiglie. La situazione evidenzia l’importanza di interventi di manutenzione e sicurezza per garantire la protezione dei residenti. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando le misure necessarie per affrontare l’emergenza e prevenire ulteriori rischi.

Emergenza sicurezza ad Arzano, dove due edifici sono stati dichiarati a rischio crollo e 36 famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Il provvedimento di sgombero è scattato in via precauzionale dopo la comparsa improvvisa di crepe, cedimenti e segnali di instabilità strutturale negli immobili situati tra via Verdi e via Pascoli, a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Arzano, due edifici a rischio crollo: sgomberate 36 famiglie Leggi anche: Palazzo di 7 piani a rischio crollo, 35 famiglie sgomberate ad Arzano (Napoli) Leggi anche: Scoppia l’acquedotto a Bagnoli, chiusa via Silio Italico: famiglie sgomberate per rischio crollo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Arzano, due edifici a rischio crollo: sgomberate 36 famiglie; Arzano, sgombero precauzionale di due edifici: domani mappatura 3d del sottosuolo; Sgombero precauzionale di due edifici tra via Verdi e via Pascoli ad Arzano avviati i primi rilievi | domani mappatura 3d del sottosuolo; Arzano sgombero precauzionale di due edifici | domani mappatura 3d del sottosuolo. Arzano, sgombero edifici: avviati i primi rilievi e ora mappatura 3d sottosuolo - L'articolo Arzano, sgombero edifici: avviati i primi rilievi e ora mappatura 3d sottosuolo proviene da OttoPagine. msn.com

Palazzo di 7 piani a rischio crollo, 35 famiglie sgomberate ad Arzano (Napoli) - Sgomberati un palazzo di 7 piani e una villetta ad Arzano: c’è rischio crollo. fanpage.it

Edifici sgomberati ad Arzano: iniziate le verifiche tecniche #14gennaio #notizie #attualità x.com

Arzano: Edificio di 7 piani a rischio crollo sgomberato dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale. Assistenza per oltre 30 famiglie facebook

