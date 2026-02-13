Restauro degli affreschi all' Abbazia del Monte raccolti i 200mila euro Attualmente sono nove i monaci benedettini

Il restauro degli affreschi all’Abbazia del Monte ha ricevuto 200 mila euro, una cifra che permette di avviare i lavori di conservazione. La somma è stata raccolta durante un evento organizzato dal Rotary Club Cesena, presieduto da Ombretta Sternini, che ha coinvolto diversi donatori locali. Oggi, nella stessa abbazia, vivono nove monaci benedettini, ancora impegnati nelle attività quotidiane. La Basilica del Monte, con le sue decorazioni antiche, rappresenta un patrimonio importante per la comunità.

Al Rotary è stato fatto il punto sul restauro degli affreschi della Sala Capitolare dell’Abbazia a cui partecipa con un contributo anche il sodalizio cesenate L’arte millenaria della Basilica del Monte è stata al centro dell’ultima conviviale del Rotary Club Cesena guidato per l’annata in corso da Ombretta Sternini. L’occasione è stata il punto sul restauro degli affreschi della Sala Capitolare dell’Abbazia a cui partecipa con un contributo anche il sodalizio cesenate. In una serata densa che ha valorizzato l’impegno della Fondazione della Cassa di Risparmio che, oltre a metterci risorse economiche proprie, ha messo in gioco le sue relazioni con la città in un fundraising che ha coagulato la generosità di una cinquantina di aziende che hanno devoluto ciò che mancava ai 200 mila euro necessari per l’intervento.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su restauro affreschi

La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha contribuito al restauro dell’abbazia di Santa Maria del Monte a Cesena, un patrimonio storico risalente circa all’anno 1.

Durante i lavori di restauro degli affreschi nella chiesa di San Martino a Nigoline di Corte Franca, è emerso inaspettatamente un dipinto raffigurante un cavallo.

Ultime notizie su restauro affreschi

Argomenti discussi: Al via il restauro degli affreschi del Pordenone nella cappella Malchiostro del Duomo; Due dipinti medievali tornano alla luce durante i lavori di restauro nella chiesa di San Bassiano; Tecnologia contro l’umidità per salvare affreschi e storia: nuovo intervento per la chiesa di Sant’Anna; Villa di Poppea apre il cantiere al pubblico: affreschi e scoperte dal vivo.

Al via il restauro degli affreschi del Pordenone nella cappella Malchiostro del DuomoPresentato il progetto finanziato da Save Venice. La pala dell’Annunciazione di Tiziano messa in sicurezza nella pinacoteca di Ancona, per la durata dei lavori, mentre Ancona ha prestato a Pieve di ... trevisotoday.it

La Tebaide ritrovata, concluso il restauro degli affreschiSiena, 3 novembre 2025 – È stato riscoperto a Siena il ciclo pittorico della Tebaide, attribuito a Lippo Vanni, un capolavoro della pittura trecentesca senese che torna a risplendere dopo un lungo ... lanazione.it

Mostra “Doppio Sogno”, finissage a Salerno con il restauro dell’opera di Fabio Mauri Sabato 14 febbraio, nella Sala Affreschi del Complesso di San Michele, talk dedicato agli “Schermi” di Mauri e alla Collezione Filiberto e Bianca Menna - facebook.com facebook

Presentato venerdì 6 febbraio, in cattedrale a Treviso, il progetto di restauro degli affreschi della Cappella Malchiostro, finanziato da “Save Venice”. La pala dell’Annunciazione di Tiziano messa in sicurezza nella pinacoteca di Ancona x.com