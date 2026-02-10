Giorno del Ricordo il Tricolore sulla facciata del Senato

Il Senato della Repubblica ha esposto il Tricolore sulla facciata per ricordare il Giorno del Ricordo. Questa giornata celebra le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le vicende del confine orientale. Questa mattina, il palazzo ha fatto da cornice a una cerimonia semplice ma significativa, con rappresentanti istituzionali e cittadini presenti per onorare le memorie di chi ha vissuto quegli eventi.

«Il Senato della Repubblica aderisce al Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Le bandiere sono esposte a mezz'asta per tutta la giornata di martedì 10 febbraio. La facciata di Palazzo Madama è stata illuminata con i colori della Bandiera dal tramonto del 9 febbraio all'alba di oggi e, nuovamente, sarà illuminata dal tramonto alla mezzanotte di martedì 10 febbraio».

