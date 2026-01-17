Sant' Antonio a Viterbo parata dei cavalli e benedizione degli animali | orari percorso e viabilità

A Viterbo, domenica 18 gennaio, si svolge la tradizionale celebrazione di sant'Antonio Abate con una parata dei cavalli e la benedizione degli animali. L'evento include anche una raccolta di cibo destinata al canile comunale di Bagnaia e ai rifugi della provincia. Di seguito, vengono riportati gli orari, il percorso e le indicazioni sulla viabilità per partecipare e assistere alle iniziative.

Viterbo celebra sant'Antonio Abate. Domenica 18 gennaio una mattinata di iniziative dedicate agli amici a quattro zampe: la parata dei cavalli, la benedizione degli animali e una campagna di donazione di cibo per il canile comunale di Bagnaia e i rifugi della provincia. Per la parata dei cavalli il raduno è previsto alle 10,30 al parcheggio di largo San Paolo, fuori porta Faul. La partenza del corteo è fissata per le 11, in direzione di piazza del Comune, con rientro previsto alle 13 sempre in largo San Paolo. La parata si svolge in collaborazione con il Centro ippico viterbese. Per la benedizione, invece, chi vuole partecipare con i propri animali può radunarsi alle 11,30 nei pressi di piazza dei Caduti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Sant'Antonio Abate a Viterbo, benedizione e parata dei cavalli ma anche le donazioni per gli animali Leggi anche: Sant'Antonio Abate, tra storia e leggenda: è il giorno dei falò e della benedizione degli animali La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sant'Antonio Abate a Viterbo, benedizione e parata dei cavalli ma anche le donazioni per gli animali; Sant’Antonio Abate, torna la benedizione degli animali a Viterbo; Benedizione degli animali in onore di Sant’Antonio; Viterbo – Tornano la tradizionale benedizione degli animali, parata di cavalli e donazioni. Viterbo – Tornano la tradizionale benedizione degli animali, parata di cavalli e donazioni - Per celebrare l'importante ricorrenza, in onore a Sant'Antonio Abate, domenica 18 gennaio alle ore 12,15 il C ... etrurianews.it

