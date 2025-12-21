Portone ristrutturato per la Parrocchia Santa Maria del Bosco | un dono che nasce dalla Festa di Sant’Antonio

Tempo di lettura: 2 minuti Un gesto di attenzione e amore verso la propria comunità ha reso possibile il restauro del portone della Parrocchia Santa Maria del Bosco di Paupisi, che oggi si presenta rinnovato nel decoro e nella funzionalità. L’intervento si è reso necessario a causa delle condizioni non più ottimali del portone e nasce da una iniziativa del parroco don Cosimo Iadanza, subito accolta dal Comitato Festa Sant’Antonio di Padova. Il Comitato ha infatti deciso di destinare alcune somme rimaste dalla Festa di Sant’Antonio di Padova a questo intervento. Il portone è stato restaurato e sottoposto a un accurato trattamento di conservazione, restituendo dignità a uno degli elementi più simbolici della chiesa, porta d’ingresso alla fede, alla preghiera e alla vita comunitaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

