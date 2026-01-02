Domenica a Notaresco, la Recanatese si prepara a una sfida importante. A una settimana dal suo ritorno, Giovanni Pagliari si sta concentrando sull’obiettivo di ottenere punti in ogni occasione. La squadra lavora con impegno per migliorare la propria posizione in classifica, affrontando la trasferta con determinazione e concentrazione.

Quasi a una settimana dal suo re-insediamento Giovanni Pagliari (foto) ci sta dando dentro di brutto. Nel giorno di San Silvestro era al campo di primissimo mattino ed anche ieri la giornata festiva è stata "santificata" con una sana seduta di allenamento. Pagliari, prime impressioni dopo questi primi giorni di lavoro? "Positive, nel senso che il gruppo ha voglia di impegnarsi e lavorare. D’altronde parliamo di un collettivo prevalentemente giovane e che vuole a tutti i costi raddrizzare la situazione". Moralmente invece quanto ha trovato i ragazzi abbattuti? "Penso che in parte sia normale quando perdi 10 partite su 17 nel girone di andata, però c’è anche la volontà di riscattarsi e questa deve prevalere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domenica a Notaresco. Pagliari: "Recanatese, dobbiamo cercare punti ovunque»

Leggi anche: Recanatese, Savini in bilico. Ipotesi Pagliari

Leggi anche: La Recanatese esonera Savini. I giallorossi affidati a Pagliari

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Giovanni Pagliari, il ritorno a Recanati pensando alle sfide con L’Aquila e Chieti; Pagliari: «Voglio troppo bene a Recanati. Sono pronto per dare tutto e risollevare la squadra»; Il direttivo della Recanatese questa mattina esamina la situazione. Sotto esame Savini, ipotesi Pagliari?; Recanatese, esonerato Savini: torna in panchina Giovanni Pagliari.

Giorni intensi per l’allenatore Pagliari e la squadra. "Recanatese al lavoro per assimilare determinati concetti» - Pagliari non è cambiato di una virgola e meno male, aggiungiamo noi. msn.com