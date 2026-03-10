Pagamento assegno di inclusione marzo 2026 | ecco quando arriva e chi lo riceve

Il pagamento dell’Assegno di inclusione (ADI) di marzo 2026 è in programma e riguarda migliaia di famiglie che beneficiano di questa misura di sostegno economico. La somma viene erogata per aiutare chi si trova in condizioni di difficoltà e per promuovere l’inclusione lavorativa. La data di arrivo del pagamento è prevista a breve, coinvolgendo un ampio numero di beneficiari.

Il pagamento dell'Assegno di inclusione (ADI) di marzo 2026 è atteso da migliaia di famiglie che ricevono il sostegno economico introdotto per contrastare la povertà e favorire l'inclusione lavorativa. Anche per questo mese l'erogazione seguirà il calendario stabilito dall'INPS, con due possibili date a seconda della situazione del beneficiario. Come accade di solito, infatti, i pagamenti non arrivano tutti nello stesso giorno: la data cambia tra nuovi beneficiari e chi percepisce già la misura da tempo. Secondo il calendario pubblicato dall'INPS per il 2026, il pagamento dell'Assegno di inclusione di marzo è previsto in due momenti distinti. La differenza tra le due date dipende quindi dalla situazione della domanda e dal momento in cui è stato firmato il Patto di attivazione digitale (PAD), necessario per ottenere il beneficio.